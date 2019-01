Luxe huis Femke Halsema te koop

’Op zoek naar een heerlijk gezinshuis op één van de mooiste plekjes van Amsterdam? Zoek niet verder!’ Zo begint de brochure van de woning van Halsema aan de Transvaalkade. Het woonoppervlak van in totaal 183 m² is verdeeld over vier verdiepingen. ’Vanuit de ruime woonkeuken aan de voorzijde zijn er openslaande deuren naar de kade, zodat je hier in de zomer heerlijk in de zon van het uitzicht over de Ringvaart kan genieten.’

Voorheen genoten burgemeester Halsema en de rest van het gezin van dat uitzicht. Inmiddels vinden zij onderdak in de ambtswoning op de Herengracht in Amsterdam.

De vraagprijs van de eengezinswoning, bouwjaar 1906, is door de makelaar niet bekendgemaakt. Volgens het berekeningsmodel van De Hypotheker is de woning meer dan 1,4 miljoen waard.

Weblog Geenstijl meldde woensdag dat het energielabel van het huis G is, de minst zuinige optie. Maar dat klopt volgens haar woordvoerder niet. „Het label van haar woning moet nog door een inspectie worden berekend, dus die is nog niet bekend. Als er geïnteresseerden zijn, krijgen die het label te horen.”

De keuken is voorzien van verschillende inbouwapparaten. Ⓒ Makelaarsgroep AMEO

Het woonoppervlak is verdeeld in vier lagen. Ⓒ Makelaarsgroep AMEO