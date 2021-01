Ploumen gaat opvallen tussen de coltruien van Klaver, de bekakte dictie van Kaag en de vakbondsstem van Lilian Marijnissen

Kan de nieuwe PvdA-lijsttrekker Lilian Ploumen zich onderscheiden op links? Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Den Haag - Met een vrouw aan het roer bij de PvdA en opnieuw een nieuwe leider in de arena is het politieke speelveld vlak voor de verkiezingen aan het schuiven. Toch is het de vraag of Lilianne Ploumen haar partij echt uit het slop kan trekken.