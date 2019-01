Voetbalclub schenkt bier aan lokmeisje: 1.360 euro boete

De gemeente Nijmegen ging in beroep tegen een eerder besluit van de rechtbank in Arnhem. Die bepaalde eerder dat de gemeente openheid van zaken moest geven. Volgens vv Trekvogels was niet duidelijk wie het bewuste meisje was die door de gemeente op pad was gestuurd om het alcoholbeleid van de amateurclub te testen. De club stelde toen ook dat het incident ’uitgelokt’ was, meldt de Gelderlander.

Maar dat eerdere vonnis is teniet verklaard. Zo kan de club zich bijvoorbeeld niet verschuilen achter het feit dat het barpersoneel slechts onervaren vrijwilligers zijn.

Stagiair

Het lokmeisje zou tijdens het incident in 2016 stagiair zijn geweest bij de gemeente Nijmegen. De gemeente wil haar identiteit niet prijsgeven uit angst voor boze reacties van clubleden.