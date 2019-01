Asielzoekers veroorzaken grote problemen in aso-azc’s

Medewerkers van de zogenoemde ’aso-azc’s’ maken dagelijks confrontaties en heftige situaties mee. Zij hebben alleen niet de middelen om goed in te grijpen en om hun werk veilig te kunnen doen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de inspectie van het ministerie van Justitie en Veiligheid in opdracht van staatssecretaris Harbers (Justitie) heeft uitgevoerd.

„Problemen van bewoners zijn zwaarder dan vooraf werd ingeschat”, merkt de inspectie op. „De meesten blijven grenzen opzoeken en zijn nauwelijks bereid hun gedrag te verbeteren.”

Uit het rapport blijkt dat in de aso-azc’s asielzoekers zijn gehuisvest van wie bij het merendeel sprake is van psychische problemen en verslavingsproblematiek. Ook hebben de bewoners regelmatig een crimineel verleden. De asielzoekers komen vaak uit veilige landen in Noord-Afrika, waardoor hun asielverzoek niet veel kans van slagen heeft.

Maling aan regels

Staatssecretaris Harbers zegt in te willen grijpen. „Ik onderzoek of het mogelijk is medewerkers te voorzien van andere bevoegdheden, passend bij hun taken en verantwoordelijken, om hen in staat te stellen daadkrachtiger op te treden.” Ook wil de VVD-bewindsman het overtreden van huisregels zwaarder bestraffen. De overlastgevende asielzoekers opsluiten is volgens Harbers lastig. „Het uitgangspunt is dat vreemdelingenbewaring enkel als ultiem middel aan de orde is.”

PVV’er Fritsma pleit al langer voor een hardere aanpak. Hij vindt dat Harbers het niet bij deze maatregelen kan laten. Volgens de PVV’er moeten de lastpakken het land uit worden gezet.