Coalitiepartijen: extra rem in noodwet Brexit

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) tijdens het Tweede Kamerdebat over de Brexit. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Coalitiepartijen hameren op aanpassingen in de geplande noodwet Brexit. Die geeft het kabinet speciale macht voor het geval de Britten zonder enige regeling eind maart de Europese Unie verlaten. ChristenUnie (CU) en CDA willen een „extra drempel” voor de regering om de noodwet Brexit aan te spreken. De partijen komen met dat voorstel tijdens een debat donderdag in de Tweede Kamer met VVD-minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de noodmaatregelen.