Twee minderjarigen opgepakt voor gewelddadige overval Coop

Ridderkerk - Een 15- en 16-jarige jongen uit Ridderkerk zijn aangehouden voor de brute overval op supermarkt Coop zaterdagavond in Ridderkerk. Een van hen wordt ervan verdacht de 40-jarige winkelmanager met een koksmes in zijn borst te hebben gestoken. De man raakte zwaargewond. Sinds dinsdag is hij bij kennis.