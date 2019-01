’Maximumsnelheid niet omlaag’

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) laat aan De Telegraaf weten dat voor haar het regeerakkoord leidend is. Daarin staat dat er niet getornd mag worden aan de maximumsnelheid.

Bij coalitiepartijen VVD en CDA voelen ze er niets voor om iedereen langzamer te laten rijden op snelwegen. D66-leider Rob Jetten heeft eerder in een Kamerdebat wel een verlaging van de maximumsnelheid geopperd.

Het debat over de maximumsnelheid komt in verschillende media naar voren nu het als optie wordt genoemd in een lijst met potentiële klimaatmaatregelen. De lijst is door verschillende ministeries opgesteld, omdat het kabinet zich binnenkort buigt over extra groene maatregelen bovenop het klimaatakkoord.

Urgenda

Aanleiding voor de extra maatregelen is de door milieuclub Urgenda gewonnen rechtszaak. Afgelopen najaar bepaalde de rechter dat de CO2-uitstoot in 2020 met een kwart moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving komt vrijdag met de laatste cijfers over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Bronnen melden dat Nederland het doel voor 2020 niet gaat halen.

Het kabinet heeft al een half miljard klaarliggen op de plank voor extra maatregelen. Veelgenoemde optie is de vervroegde sluiting van kolencentrales.

