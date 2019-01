Politie verliest sneeuwballengevecht: ’Volgende keer ME oproepen’

„Volgende keer de ME maar oproepen, we waren in de minderheid”, stelde de politie vast na afloop van het gevecht. Zeker twintig leerlingen gingen agenten ’te lijf’ met de pas gevallen sneeuw. Het politiebureau in het Overijsselse Steenwijk ligt pal naast de middelbare school.

„Sneeuwballengevecht met de buren! Overmacht RSG leerlingen!” schrijft de scholengemeenschap op Facebook.