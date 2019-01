Miljoenen mensen liken en delen pulpnieuws

Ⓒ Unsplash

LEIDEN - Vage nieuwsbronnen hebben een enorm bereik op Facebook. Meer dan vijf miljoen Nederlanders hebben weleens een bericht van pagina’s als TrendNieuws en Viraal Vandaag geliket of gedeeld, of er een reactie achtergelaten. Dat is meer dan de helft van alle Nederlanders die een Facebook-account hebben. En hoeveel mensen zulke berichten hebben gelezen zonder te reageren, is niet bekend.