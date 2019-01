Ruim 260.000 erectiepillen onderschept

De politie meldt op Facebook dat de loods na een anonieme tip was doorzocht. Ⓒ Politie Roermond

ROERMOND - De politie heeft in een loods in Swalmen (Limburg) 266.000 erectiepillen aangetroffen en in beslag genomen. De politie meldt op Facebook dat de loods na een anonieme tip was doorzocht.