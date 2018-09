Droog en koud slot van het jaar

Een zeer krachtig hogedrukgebied dat boven ons land ligt zorgt voor droog weer en weinig wind, aldus Weeronline. Onder rustige condities ontstaan dinsdagavond en dinsdagnacht mist en laaghangende bewolking. De mist vormt zich vooral in het zuiden en de bewolking in het noorden.

Komende dagen hebben we te maken met hardnekkige mist- en bewolkingsvelden. Dit levert verspreid over het land een sterk wisselend weerbeeld op. Regionaal zal het behoorlijk zonnig zijn, terwijl het iets verderop in het land de hele dag grijs en koud blijft.

Rond het vriespunt in de mist

De temperatuur zet een daling in. Dinsdag is het nog zeer zacht met 7 graden in Zuid-Limburg tot 10 in het westen. Komende nacht kan het lokaal een graadje vriezen. Morgen overdag warmt het in gebieden waar de zon doorbreekt op naar 5-8 graden, maar in mistige gebieden wordt het slechts 1 graad.

Donderdag en vrijdag wordt het waar de zon schijnt 3-5 graden en kan het in gebieden met hardnekkige mist of bewolking lokaal de hele dag blijven vriezen. ’s Nachts koelt het plaatselijk af naar -5 graden.

Zachter tijdens jaarwisseling

Op Oudjaarsdag trekken uitgestrekte wolkenvelden vanuit het noordwesten langzaam het land binnen. Uit deze bewolking kan plaatselijk een beetje regen of motregen vallen, maar veel valt er niet. In de noordwestelijke helft van het land loopt de temperatuur op naar een graad of 7.

Een aantrekkende zuidwestenwind veroorzaakt echter gevoelstemperaturen rond het vriespunt. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk nog koud met kans op opklaringen. In heldere gebieden kan het daar rond de jaarwisseling afkoelen tot rond het vriespunt.

Nieuwjaarsduik: lage gevoelstemperatuur

Nieuwjaarsdag neemt de kans op lichte regen of motregen langzaam verder toe en in de avond trekt vanuit het noordwesten een regenzone over het land. Tijdens de Nieuwjaarsduik valt slechts wat motregen. Het wordt een graad of 7, maar een matige tot krachtige zuidwestenwind maakt het voor het gevoel een stuk kouder. De gevoelstemperatuur ligt rond een graad of 2 en een nat lichaam koelt dan extra snel af.

De watertemperaturen liggen langs de Noordzeekust op 7 à 8 graden en de temperatuur van de meeste binnenwateren ligt op 5 à 6 graden. Daarmee is het water een paar graden warmer dan normaal, maar niet zo ‘warm’ als vorig jaar. Toen was het water recordwarm met een graad of 9.

2011 echt koud zeewater

Tijdens de nieuwjaarsduik van 2011 was het zeewater voor het laatst echt koud met zeewatertemperaturen van 3 à 4 graden. De duik in verschillende binnenwateren ging toen niet door, omdat deze na een zeer koude decembermaand volledig waren dichtgevroren.