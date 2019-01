Leider van de harde Brexiteers: ’Zo hard ben ik niet’

Jacob Rees-Mogg heeft water bij de wijn gedaan. Ⓒ Foto AFP

LONDEN - De Brexiteers in de Conservatieve Partij zijn niet meer zo bikkelhard als ze de afgelopen weken klonken. In de afgelopen maanden deugde er niets van de Brexit-overeenkomst die premier Theresa May had gesloten. Nu wordt duidelijk dat alleen de gehate backstop een onoverkomelijke drempel vormt.