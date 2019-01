Bidden voor mirakel

Het fietsje van Julen staat nog voor zijn ouderlijk huis in het Zuid-Spaanse plaatsje El Palo. Of Julen ooit nog de pedalen rond zal laten draaien, wordt met de dag onwaarschijnlijker. Ⓒ foto hilde postma

MALAGA - „Weet je al iets? Is er al nieuws?”, vraagt buurvrouw Angela in El Palo, een oud vissersdorpje net buiten Malaga. Ze woont recht achter het huis van peuter Julen, het jongetje dat al ruim tien dagen in een put zit in Totalán en die ongewild wereldnieuws is.