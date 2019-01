Online diagnose populair

Met de online informatie in de hand stellen ze steeds vaker hun eigen diagnose, merken artsen in de spreekkamer. Ook worden steeds meer geneesmiddelen zelf via het internet besteld. Met het online kopen van medicijnen staat Nederland in Europa op de vijfde plaats met 11 procent. Zes jaar geleden was dat nog drie procent.

