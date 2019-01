Bom onder kilometerheffing trucks

In het regeerakkoord staat dat de nieuwe goudmijn gebruikt zal worden voor het vergroenen van de sector. Uit stukken van minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) blijkt dat de transportbedrijven ook moeten opdraaien voor het peperdure heffingensysteem dat moet worden geïnstalleerd en onderhouden.

Alleen al de installatie van het systeem ligt rond de 200 miljoen euro. Daarnaast kost de jaarlijkse exploitatie zo’n 125 miljoen euro. De vrachttaks zorgt naar verwachting ook voor minder transport over de weg. Den Haag loopt hierdoor accijnsinkomsten mis, die kunnen oplopen tot 55 miljoen euro per jaar. Minister Van Nieuwenhuizen wil de inkomsten van de kilometerheffing gebruiken om dit financiële gat te dichten.

„Wij hebben in 2017 ingestemd met de kilometerheffing voor vrachtauto’s op voorwaarde dat de opbrengsten terugvloeien naar de sector”, reageert directeur Jan Boeve van TLN. „Het plan om de opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtauto’s voor een deel in de staatskas terecht te laten komen is niet alleen woordbreuk maar ook funest voor duurzaamheidsplannen van het goederenvervoer.” Verladerskoepel Evofenedex vreest al langer dat de inkomsten niet volledig terugvloeien naar de sector. Directeur Machiel van der Kuijl stelt dat het draagvlak dan ’erg smal’ gaat worden.