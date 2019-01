Kritiek op stemgedrag D66-senator

De politica onthield zich van stemmingen over een rapport waarin staat dat de islamitische sharia-wetgeving in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Een grote meerderheid van de parlementariërs in de Raad van Europa onderschreef de sharia-conclusies. Zo niet Stienen die ALDE vertegenwoordigde, de Europese alliantie waartoe niet alleen D66 behoort, maar ook de VVD. Stienen laat in een persverklaring weten dat ze zich van stemmingen heeft onthouden omdat ’het rapport onterecht impliceert dat er shariawetgeving op veel plekken in Europa wordt toegepast’.