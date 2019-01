’In groepjes tegen laffe straatroven’

Meerdere leerlingen van het Amadeus Lyceum zijn vorige week overvallen door agressieve straatrovers. Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - Leerlingen van het Amadeus Lyceum in Vleuterweide (Utrecht) wordt geadviseerd in groepjes van en naar school te fietsen en terughoudend te zijn met het opvallend dragen van aantrekkelijke roofbuit, zoals speakers of koptelefoons.