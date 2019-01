Amsterdam stopt groei ATM’s

Een winkel in de Nieuwe Hoogstraat moet zijn geldautomaat verwijderen. Een gemeentewoordvoerster zegt: „Het plaatsen van ATM’s door Euronet zien wij als op toeristen gerichte dienstverlening, onder meer omdat via deze ATM’s geld wordt verdiend aan wisselkoersen en provisie die de toeristen betalen bij een geldopname. Dit is in strijd met het bestemmingsplan.”

Zowel de ondernemersvereniging en woningcorporatie Stadgenoot als een aantal omwonenden maakten bezwaar tegen de in 2018 door de winkelier in de gevel geplaatste ATM. De gemeente gaf aanvankelijk toestemming voor de plaatsing, maar komt daar nu op terug naar aanleiding van het advies op bezwaar van de bezwaarschriftencommissie. De gemeente schaart zich hiermee achter de bewoners en ondernemers.

De stad werd de afgelopen jaren bedolven onder de geel-blauwe geldautomaten van Euronet. Voor ondernemers is het lucratief er eentje te plaatsen. Ze krijgen in de meeste gevallen een maandelijkse vergoeding van 500 euro. Euronet zelf verdient zoals gezegd door de commissie op de gelduitgifte, alsook op de wisselkoers.

Zelf bijvullen

Bezwaren tegen de bewuste geldautomaten is niet nieuw. Een ondernemer die een ATM in zijn zaak heeft staan, kan deze zelf bijvullen met bankbiljetten uit zijn kassa. Het zorgt al jarenlang voor een kritische discussie in de stad.

Dennis Boutkan, raadslid voor de PvdA in de stad, is blij dat de gemeente de ATM’s gaat weren. Volgens hem rukken ze veel en veel te snel op. „Al jaren zijn we bezig om witwaspraktijken in de stad aan te pakken. De door Euronet geëxploiteerde ATM’s zijn gevoelig voor dat risico. Er is bovendien geen enkel toezicht op deze vorm van betalingsverkeer.”

Vanuit het hoofdkantoor van Euronet in Kansas kwam gisteren, ondanks herhaalde verzoeken, geen reactie op het besluit van de gemeente Amsterdam.