Gaat redding Julen vandaag gebeuren?

Totalán - Deadlines en streeftijden worden niet meer gegeven door de autoriteiten in Totalán bij Malaga: ze willen geen extra druk leggen op de reddingsploeg. Maar heel Spanje kijkt reikhalzend uit naar het moment dat de mijnwerkersploeg uit Asturias zal afdalen in de uitgegraven verticale tunnel voor het laatste deel van de zoektocht naar peuter Julen, die vorige week zondag in een put viel in Totalán. Dat moment lijkt nu echt heel nabij, ook al zijn de mijnwerkers nog niet op het terrein. „Ik hoop echt dat het vandaag eindelijk gaat gebeuren”, zegt Jose Castillo in El Palo. „Het duurt al te lang.”