’Achteraf had ik beter moeten weten’

V.l.n.r.: Max M., zijn advocaat Iris Djordevic, Sheldon R. en diens advocaat W.G. ten Have Ⓒ Illustratie Petra Urban

Groningen - Voor de rechtbank Groningen is donderdag tegen vier misbruikverdachten tot 42 maanden celstraf geëist. Het kwartet verantwoordde zich voor seks met een meisje van 13, later 14 jaar oud. In twee jaar zou het meisje tot tweehonderd keer misbruikt zijn. De rechtbank noemde feiten ‘grof’. ,,Seks met alles erop en eraan.’’ Het slachtoffer stapte in 2017 naar de politie.