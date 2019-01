Verdachte geeft misbruik jong meisje (13) toe

GRONINGEN

LIVE – Verslaggever Andre Spaansen is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.00).

Het misbruik vond plaats tussen januari 2015 en juni 2017 op verschillende plekken in de provincie Groningen. Het meisje was 13 toen het begon. De man die donderdag het eerst moest voorkomen, een 25-jarige man uit Winschoten, zei dat het meisje de seks zelf ook wilde. Ze had verteld dat ze 19 was. „Ik vermoedde niks.”

Het meisje werd het vaakst misbruikt door haar oom. Hij dwong haar ook tot seks met anderen en gaf instructies. Het gaat om wrede verkrachtingen waarbij het kind werd vastgebonden aan een boom en drugs kreeg toegediend. De oom bood haar aan via seksadvertenties. De oom is al veroordeeld tot acht jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Acht misbruikers voor rechter

In totaal moeten zich acht vermeende misbruikers van het meisje donderdag en vrijdag voor de rechtbank in Groningen verantwoorden. Donderdag is de behandeling van de rechtszaak van de eerste vier, vrijdag volgt de rest.

Het jonge kind zou in een periode van twee jaar tweehonderd keer misbruikt zijn, soms vastgebonden en onder invloed van drugs. Justitie gaat er vanuit dat het langdurige misbruik zich afspeelde in bossen in onder meer Winschoten en Beerta (provincie Groningen).

De heftige misbruikzaak kwam eerder al voor de rechtbank, toen de 46-jarige oom van het slachtoffer al moest voorkomen. Deze Michel M. regelde de seks via advertenties en nam soms zelf deel aan het seksuele misbruik. Het meisje moest zelf videobeelden maken, die haar oom vervolgens wilde zien. Justitie ging uit van ongeveer vijftien mannen, die zich zouden hebben ingelaten met het zware misbruik.

De oom uit Winschoten werd afgelopen juni veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging voor seksueel uitbuiten van zijn nichtje. Justitie zag het als mensenhandel. Het opnemen van video’s werd gezien als het maken van kinderporno. Daarnaast moet de oom een ton aan schadevergoeding betalen. De Groninger is in beroep gegaan tegen zijn straf.