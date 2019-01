Haags Bronovo-ziekenhuis gaat uiterlijk 2024 dicht

Halverwege dit jaar gaat het Bronovo volgens de plannen in de weekenden dicht. „HMC Bronovo wordt in 2019 omgevormd tot een weekziekenhuis voor poliklinische en planbare zorg”, aldus HMC. „Tussen 2022 en 2024 zal de poliklinische en planbare zorg worden verplaatst naar HMC Antoniushove en HMC Westeinde, waarna HMC Bronovo als ziekenhuis in de huidige vorm zal worden gesloten.”

Er wordt nog een keuze gemaakt om de huisartsenpost (HAP) op het Bronovo te houden of te verplaatsen naar een andere goed toegankelijke locatie. Alle acute zorgfuncties, inclusief verloskunde worden medio dit jaar in HMC Westeinde geconcentreerd. De beddencapaciteit wordt daar met tachtig bedden uitgebreid. Ook wordt het aantal parkeerplaatsen op het terrein van Westeinde uitgebreid, van 555 naar minimaal 750 plekken.

Onder het HMC vallen Westeinde en Bronovo in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg.

Westeinde blijft, als ziekenhuis met een van de grootste spoedeisendehulpafdelingen van Nederland, het centrum voor acute en hoogcomplexe zorg. Antoniushove wordt de locatie voor oncologie én planbare zorg.

Het bestuur gaat de plannen spoedig voorleggen aan belanghebbenden. „Deze koers zal HMC in dialoog met alle belanghebbenden intern en extern toetsen op draagvlak. De zorgen en suggesties die daaruit naar voren komen zullen zorgvuldig worden gewogen. Daarna vindt besluitvorming plaats in overleg met de medezeggenschapsorganen”, aldus het bestuur. Daarbij worden inwoners uit de omgeving van alle HMC-locaties en omliggende gemeenten uitgenodigd voor informatiebijeenkomsten.

De plannen van HMC om het Bronovo te sluiten waren eerder al uitgelekt, maar er was officieel nog geen besluit over genomen.

Jaarlijks komen ongeveer 550.000 patiënten op de verschillende locaties van HMC. In totaal werken er ruim 4000 medewerkers en 350 medisch specialisten. Volgens het bestuur zullen er geen gedwongen ontslagen vallen door het sluiten van het Bronovo.