Strafrechtelijk onderzoek naar grafietuitstoot

Het bedrijf Harsco Metals Holland is verantwoordelijk voor de uitstoot, die onrust veroorzaakt onder omwonenden. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft in juli 2018 een waarschuwingsbrief verzonden aan Harsco en gesommeerd de grafietuitstoot te stoppen. Op 1 november 2018 is dit gevolgd door het opleggen van een last onder dwangsom. Inmiddels zijn er 28 incidenten geconstateerd.

,,Wanneer het maximumaantal van dertig is bereikt, zullen wij een besluit nemen over de vervolgmaatregelen. Behalve het verhogen van het bedrag van de dwangsom kijken wij nadrukkelijk ook naar andere opties om tot een oplossing voor de korte termijn te komen. Daarnaast is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het overtreden van de vergunningvoorschriften, hierover is overleg geweest met de officier van justitie'', schrijft de provincie.

Op verzoek van de omwonenden heeft de provincie het RIVM gevraagd om de gezondheidssituatie in de kaart te brengen. Dat betreft zowel de effecten van de blootstelling aan grafiet als aan andere stoffen. Een tweede initiatief is het project Hollandse Luchten. Dit is een project waarbij bewoners zelf met sensoren de luchtkwaliteit (fijnstof en stikstofdioxide) kunnen monitoren.

De provincie heeft de afgelopen periode ook overleg gevoerd met de directies van Harsco en Tata Steel. Het staalconcern heeft inmiddels maatregelen aangekondigd om de overlast te minimaliseren. Het productieproces is aangepast. Dit zou moeten leiden tot een beperktere stofverspreiding. Als langetermijnmaatregel is een overkapping van de installatie toegezegd. Deze hal is uiterlijk in april 2020 operationeel. De provincie gaat bekijken of het mogelijk is dit te versnellen.