Gratis rijles voor Rotterdammers in bijstand

Het is een van de nieuwe manieren om zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te krijgen. Tien mensen uit Rotterdam-Zuid doen bij wijze van proef mee. De gemeente werkt in de constructie samen met uitzendbureau QPS. Het experiment is onderdeel van het Nationaal Plan Rotterdam-Zuid, dat recent een kapitaalinjectie van 260 miljoen euro heeft gekregen, zo schrijft het AD.

Er is een groot tekort aan brandwachten die vaak worden vaak ingezet ver buiten de stad, De nieuwe brandwachten krijgen drie maanden om hun rijbewijs te halen. Daarna kunnen ze goedkoop een auto huren van QPS.

De kosten voor het rijbewijs komen in eerste instantie voor rekening van QPS. Via een U-bocht betaalt de gemeente Rotterdam echter flink mee. Want terwijl de uitkering doorloopt, int het uitzendbureau de vergoeding voor de brandwacht. ,,Daarmee betalen wij het rijbewijs.''

De gemeente wil duizenden werklozen in Rotterdam-Zuid naar een baan begeleiden.

Het plan daartoe heeft verantwoordelijk wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) gisteren gelanceerd. Ondanks extra inzet de afgelopen jaren is het aantal bijstandsuitkeringen op Zuid weer gestegen, al wil de gemeente niet bekend maken met hoeveel. Die cijfers worden pas komende maand gepresenteerd.

De verhouding tussen werkenden en werkelozen is op Zuid ’disproportioneel’, stelt Moti. Waar Rotterdam als ’armoedehoofdstad’ een gemiddelde van 31 procent werkelozen kent, is dat op Zuid meer dan veertig procent. Zo’n vijftienduizend Rotterdammers op Zuid zitten thuis zonder werk.

Moti wil dat gefaseerd in twaalf jaar tijd gelijk trekken, waarbij eind 2022 het aantal al gedaald moet zijn naar 37,4 procent. Met meer persoonlijke begeleiding hoopt hij het gat te dichten. „Aandacht is daarbij het sleutelwoord’’, stelt de wethouder.

Alleen zijn in de vorige coalitieperiode al veel mensen aan het werk geholpen, ruim vijftienduizend. Het zogeheten laaghangende fruit, mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt, zijn al geholpen. Bovendien ging het op de Noordoever van de stad ook goed, waardoor de kloof onverminderd groot blijft.

Maar volgens Moti spelen er op Zuid meer problemen dan alleen het niet kunnen vinden van een baan. Daarom wordt de rijk gevulde pot van de Regiodeal daarvoor aangewend om meer aandacht te kunnen geven.

Het Rijk en Rotterdam investeren ieder 130 miljoen euro om ’het leven in de wijken te verbeteren op het gebied van onderwijs, wonen, werken, veiligheid en cultuur’. Dit jaar betaalt de gemeente een krappe twee miljoen om 29 fte aan werklozenbegeleiders aan te stellen. In totaal moeten er ruim zestig mensen extra aan capaciteit bijkomen.

Contactpersoon

„In 2019 zal vanuit de teams van Werk en Inkomen met een contactpersoon gewerkt worden, die de regie houdt’’, legt Moti uit. „Zo wordt de dienstverlening dichter bij de burger georganiseerd.’’

Terwijl bij de bekendmaking van de deal nog werd ingezet op leer-werktrajecten en opstapbanen met het accent op de sectoren haven, techniek en bouw en zorg.

Het project heet Samen op Zuid en staat voor ’een multidisciplinaire aanpak’. „Met Samen voor Zuid werken we de achterstanden weg en zorgen we dat meer mensen een baan vinden. Werk is zoveel meer dan inkomen, het zorgt voor ontwikkeling en zelfontplooiing’’, is de wethouder stellig.

Ondanks alle gemeentelijke inzet om de werkelozen te begeleiden gaat het vooral ook om de motivatie van de werklozen zelf. „Want er is werk. En werkgevers staan te springen om mensen.’’