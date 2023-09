Oud-militair Hanke Bruins Slot krijgt kans uit schaduw te stappen

Den Haag - Terwijl het demissionaire kabinet op z’n laatste benen staat, krijgt CDA’er Hanke Bruins Slot (45) de kans om uit de schaduw te stappen. Zij was de laatste jaren vrijwel onzichtbaar als minister van Binnenlandse Zaken. Nu mag ze nog een paar maanden door als minister van Buitenlandse Zaken, waarbij het haar belangrijkste taak is om de steun aan Oekraïne in goede banen te leiden.

Hanke Bruins Slot Ⓒ ANP / ANP