Autodief wordt ’milieubewust’

Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) die vandaag worden gepresenteerd.

„De trend van afname gaat maar door en door. In 2017 werden er nog 8257 auto’s door het dievengilde meegenomen en dat is nu fors minder. Maar het is tegelijkertijd alarmerend te moeten constateren dat ineens de focus gericht is op voertuigen die hybride zijn”, ziet LIV-manager Hendrik Steller.

„Natuurlijk zijn we tevreden met de cijfers, want de daling is er ook bij (lichte) vrachtwagens, motoren en aanhangers. Zorgenpunt is wel de toename van diefstal van brom- en snorfietsen van 11.383 in 2017 naar 12.084 vorig jaar. Ook zien we dat criminelen het ineens voorzien hebben op jonge personenvoertuigen van een jaar oud. Daar zien we wel een stijging van 33%, maar die wordt vooral veroorzaakt door de populariteit van de hybride wagens.”

Er werden in totaal 360 hybride voertuigen gestolen, tegen 184 in 2017. De hybride Toyota ’s RAV-4 en C-HR zijn favoriet. „De cijfers liegen er niet om”, zegt woordvoerder Guido Roozekrans van Toyota. „Het hangt samen met de ontwikkeling dat milieuvriendelijke voertuigen door het klimaatakkoord in trek zijn. En criminelen spelen in op de vraag van de markt.”

Toyota beraadt zich op maatregelen. „Zo raden we bezitters voorlopig onder meer aan om het ’smart entry-systeem’ uit te laten schakelen door de dealer en bijvoorbeeld met een mechanische beveiliging het stuur te blokkeren. Maatregelen die veel ellende kunnen voorkomen.”