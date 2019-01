LIVE: 16 jaar geëist tegen Syriër die vrouw doodstak in woonwijk

De Syriër zou zijn slachtoffer ruim twintig keer hebben gestoken. Dat gebeurde middenin een Bredase woonwijk.

Jaloers op kinderen

Tijdens de rechtszitting kreeg een kennis namens het 13-jarige zoontje van het slachtoffer het woord. In een emotionele toespraak laat hij weten dat hem in mei 2018 alles is weggenomen. „Ik mis mijn moeder en merk dat ik haar steeds meer ga missen. Ze deed alles voor ons.” Volgens de jongste zoon was verdachte Houssian A. jaloers op de kinderen. Hij eiste in zijn ogen namelijk alle aandacht op.

Ook de oudste zoon liet van zich horen. „Mijn moeder deed alles voor mijn broertje, mij en jou, terwijl je dat niet verdiende.”

Tijdens een eerdere pro formazitting betuigde A. al spijt en vroeg hij de nabestaanden om vergiffenis. De vrouw was een relatie van hem. Ze zouden ruzie hebben gekregen over de aanschaf van een graafmachine, waarbij ze beiden veel geld verloren.

