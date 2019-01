Jan Terlouw (87) op lijst Europese verkiezingen

Terlouw waarschuwt dat hij niet daadwerkelijk naar Brussel vertrekt als hij wordt gekozen. „Dat zal iedereen begrijpen”, zegt hij in Trouw. „Ik ben te oud om nog naar Brussel of naar Straatsburg te gaan. En als ik echt mee had willen doen, was ik iets hoger op de kieslijst gekomen dan plaats 25.”

Lijsttrekker Sophie in ’t Veld vroeg Terlouw voor een plekje op de lijst. Terlouws aandacht voor klimaat en de ongelijkheid in de samenleving zou goed passen bij de vragen van deze tijd.

Bij de vorige verkiezingen was Terlouw ook lijstduwer, maar toen van de Vlaamse liberale partij Open Vld. Partijleider Guy Verhofstadt voert de liberalen in het Europees Parlement aan.