Driekwart mantelzorgers ervaart hoge werkdruk

Een familielid bezoekt een zieke vrouw in een aanleunwoning. Ⓒ ANP

UTRECHT - Van de mantelzorgers in Nederland ervaart 71 procent een hoge werkdruk door de combinatie van werk en mantelzorg. 73 procent van hen heeft het gevoel dat de combinatie werk en mantelzorg niet goed is geregeld. Dit blijkt uit onderzoek van de vakbond CNV dat is uitgevoerd door Maurice de Hond.