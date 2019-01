Bronovo bekend door klandizie van de Oranjes

Prinses Amalia is er zondag 7 december 2003 geboren en ook haar zusjes kwamen er ter wereld, net als verschillende andere kinderen van de familie. Ook werden diverse leden van de koninklijke familie behandeld in het ziekenhuis in de lommerrijke en dure wijk Benoordenhout. Het hospitaal ligt op loopafstand van Paleis Huis ten Bosch.

Door de koninklijke patiënten en geboorten werd Bronovo ook het toneel van persbijeenkomsten en zelfs live rtv-uitzendingen. Toen Juliana er werd opgenomen na een ongelukkige val thuis bij een vriendin in de buurt, gaf de behandelend arts in het ziekenhuis een persconferentie, een twintig jaar geleden voor Nederland nog ongebruikelijke gebeurtenis. Na de geboorte van de prinsesjes werd er een ruimte ingericht voor mededelingen aan de pers en/of een ontmoeting van journalisten met betrokkenen. Willem-Alexander troonde er trots voor het eerst zijn nakomelingetjes.

Het ziekenhuis heeft verschillende afdelingen die zijn genoemd naar een lid van de koninklijke familie en levert naar eigen zeggen ,,hoffelijke zorg". Het kwam in het verleden ook in het nieuws door een nieuwigheid: de Royal Class Service met extra maaltijdfaciliteiten, een sanitairpakket, een minibar op de kamer of zelfs een compleet ingerichte kantoorhoek.

Het ziekenhuis is genoemd naar Sara Katharina de Bronovo (1817 - 1887). Zij was verpleegkundige en medeoprichtster van de voorloper van het huidige ziekenhuis.