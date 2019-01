’Wachttijd asielprocedure loopt op’

„Dit is een scenario dat we tot nu niet voor mogelijk hielden”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland. „Het kabinet moet de oplopende vertraging van de asielprocedure zo snel mogelijk een halt toe roepen. Daarvoor is geen tijd te verliezen.”

Volgens de vluchtelingenorganisatie is de toegang tot medische zorg voor de wachtende asielzoekers zeer problematisch en loopt de spanning in de centra op door grote zorgen over gezinshereniging en een gebrek aan voorzieningen.

Wie nu een kansrijke asielaanvraag doet, kan volgens de huidige prognoses rekenen op een eerste gehoor bij de IND in mei 2020. Normaal gesproken zou dit na ongeveer zes dagen zijn. De asielprocedure is dan pas echt begonnen. VluchtelingenWerk wijt de vertraging aan slechte planning, bezuinigingen op de IND en te laat ingrijpen van staatssecretaris Mark Harbers (Asiel).

De IND doet de cijfers af als een „niet gevalideerde prognose” en een „onjuiste weergave van de situatie.” VluchtelingenWerk zou geen rekening hebben gehouden met de maatregelen die de dienst neemt om de wachttijd te verkorten. De IND wijst erop dat er vorig jaar 200 man personeel extra is ingezet. Dit jaar zouden nog eens ongeveer 150 nieuwe medewerkers volgen.

Een asielzoeker uit een veilig land moest gemiddeld drie weken wachten op een eerste beoordeling door de IND van zijn asielaanvraag, stelt de dienst. Bij ingewikkelde zaken is met gemiddeld 46 weken het meeste geduld vereist, maar daarvan zijn er volgens de IND niet veel.

Vluchtelingenwerk werpt onder meer tegen dat de IND terugkijkt, en niet vooruit. De organisatie vreest dat de wachttijden komende tijd snel oplopen.