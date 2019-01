’10-jarig jongetje mishandeld in Tilburg’

Volgens de vader was een ruzie tussen zijn zoon en een ander kind de aanleiding voor de ’brute mishandeling’. In het ziekenhuis kwamen artsen erachter dat de ribben van de jongen zwaar gekneusd waren.

Speelparadijs Circus City laat in een reactie weten dat er inderdaad een ruzie is geweest tussen twee jongetjes, maar dat er geen sprake was van mishandeling. Een van de jongetjes reageerde vrij agressief, waardoor de moeder van het andere jongetje, de jongen bij zijn arm beetpakte en hij met zijn ribben op de rand van de glijbaan terecht kwam.

De ouders van de gewonde jongen hebben aangifte gedaan. De politie is bezig met de zaak.