Vrouw schopt 10-jarig jongetje gekneusde ribben in speelparadijs

Tilburg - Het is volledig uit de hand gelopen in het Tilburgse speelparadijs Circus City. Een 10-jarige jongen werd door een nog onbekende vrouw meerdere keren op zijn borst getrapt en hield daar gekneusde ribben en slapeloze nachten aan over. De familie van het slachtoffertje plaatste een oproep op Facebook in de hoop dat getuigen van de mishandeling zich melden bij de politie.