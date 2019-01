Mondbacterie mogelijk oorzaak Alzheimer

Dat concludeert het vakblad Science Advances. Onderzoekers baseren zich op experimenten met mensen en muizen.

De Poolse wetenschapper Jan Potempa van de Universiteit van Krakau vond de bacterie P. gingivali aan in de hersens van Alzheimerpatiënten. Dezelfde bacterie leidt tot tandvleesontsteking. Uiteindelijk gaan je tanden ervan uitvallen.

Ook werd een ander enzym, gingipaïne, in de hersenen gevonden dat voor ontstekingen zorgt. Het enzym zou plaque bevorderen in de hersenen, waardoor de communicatie tussen cellen verslechtert en Alzheimer ontstaat.

In Nederland lijden ruim 150.000 mensen aan de ziekte. De levensverwachting na de diagnose is gemiddeld nog acht jaar.

Wim Crielaard, hoogleraar moleculaire biologie bij het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam noemt het in De Volkskrant ’een prachtige studie’. „Het idee dat mondgezondheid en alzheimer met elkaar te maken kunnen hebben speelt al een jaar of vijf,’ zegt hij. Wel benadrukt hij dat er nog veel meer bacteriën een rol spelen bij parodontitis, en mogelijk dus ook bij alzheimer.

Ook universitair docent ’moleculaire neurodegeneratie’ Wiep Scheper pleit voor aanvullend onderzoek bij meer muizen.

Volgens Crielaard is mondhygiëne belangrijk. „Tandvlees is over het algemeen nu ook al prima gezond te houden, zeker met behandelingen door een mondhygiënist,” zo zegt hij in De Volkskrant.

