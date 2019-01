Belgische politie pakt terreurverdachten op

Een van de aanhoudingen vond plaats in Sint-Jans-Molenbeek. In die Brusselse gemeente werden eerder mensen opgepakt die betrokken waren bij de aanslagen in Brussel en Parijs. De twee andere mannen werden aangehouden in Brugge en Leuven. De laatste werd na verhoor vrijgelaten.

Hoe de mannen wilden toeslaan, is nog niet duidelijk, aldus een woordvoerder van het federaal parket. ,,Ook hun eventuele banden met bepaalde terroristische groepen worden nog verder onderzocht." Het onderzoek staat onder leiding van de federale politie in Luik.