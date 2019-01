Saucijzenbroodje kostte automobilist het leven

Vrachtwagenbestuurder Martin B. zat donderdagochtend emotioneel en wiebelend voor de rechters in Zwolle, zoekend naar antwoorden. Naar eigen zeggen weet hij niet alle details meer over de aanrijding op 21 september 2017 tegen het voertuig van het slachtoffer, die hij te laat opmerkte. „Ik herinner me nog dat ik reed in de richting van Kampen. Onderweg heb ik een stop gemaakt bij een tankstation om een broodje te kopen. Daarna ben ik weer verder gegaan.”

De fatale kop-staartbotsing vond een stukje voorafgaand aan de afrit Kampen-Zuid plaats. „Ik kan me niet herinneren dat ik een file heb gezien of iets dat op het begin hiervan leek”, verklaarde B. Na het verkeersongeval pakte hij „als in een reflex het schadeformulier.” „Ik zag het voertuig daarna nog doorrollen. Ik kreeg pas toen het gevoel dat er iets anders aan de hand was...”

Uit een sectierapport bleek dat het slachtoffer nagenoeg alle botten in zijn borstkas gebroken had als gevolg van het verkeersongeval. In zijn auto vond de politie „een spiegeltje en wit poeder”, las de rechtbank uit het strafdossier voor. Uit bloedonderzoek bleek dat de overledene onder invloed van amfetamine (speed) was.

Het OM verwijt de verdachte dat hij z’n blik van de weg afwendde, richting zijn warme saucijzenbroodje, en zodoende niet op tijd remde. „Hij heeft er onvoldoende rekening mee gehouden dat er daar, op de N50, sprake was van filevorming en steeds weer stoppen en rijden.” Naast de straffen eist officier van justitie Merel van Dijck ook een voorwaardelijke rijontzegging voor de duur van twee jaar.

De verdediging gaf aan dat het slachtoffer mogelijk onwel is geworden, wat mogelijk ook een rol kan hebben gespeeld bij het ongeluk. B.’s raadsman omschreef daarnaast het doodrijden van Blomsma als ’puur ongeluk, geen opzet’. Doelend op zijn cliënt: „Hij deed alles wat iedere vrachtwagenchauffeur zou doen.”

De advocaat van de nabestaanden zei namens hen dat er in deze zaak alleen maar verliezers zijn.

De uitspraak is op donderdag 7 februari.