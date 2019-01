Hitterecord Australië gesneuveld

Adelaide, de hoofdstad van deelstaat Zuid-Australië, had eerder op de dag al het eigen hitterecord gebroken. Dat stamde uit 1939, toen 46,1 graden was gemeten. ABC bericht dat ook op andere plaatsen in de deelstaat hitterecords zijn gesneuveld. Zo steeg het kwik in de plaats Ceduna zelfs tot 48,6 graden.

De hoge temperaturen zorgen voor veel overlast in de zuidelijke deelstaat. Gezondheidsdienst SA Health meldt dat zich in 24 uur tijd 44 mensen met hittegerelateerde klachten hebben gemeld op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen.

Ook op andere plaatsen in Australië is het al geruime tijd snikheet. Rangers hebben volgens Australische media bijna 100 dode en stervende wilde paarden ontdekt in het Noordelijk Territorium. De dieren zijn gevonden bij een opgedroogde drinkplaats in de buurt van Alice Springs.