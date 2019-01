Studenten steeds vaker naar buitenland

De EU stak 2,6 miljard euro in het programma, 13 procent meer dan in 2016. Voor Nederland werd bijna 43 miljoen uitgetrokken. Onderwijsinstellingen in Spanje, Engeland en Duitsland waren het populairst bij Nederlandse studenten.

Het uitwisselingsprogramma bestaat ruim dertig jaar. Het staat ook open voor bijvoorbeeld docenten die in het buitenland les willen geven of een vervolgopleiding doen. De Europese Commissie is voorstander van een forse uitbreiding en wil in de begrotingsperiode van 2021 tot en met 2027 30 miljard euro beschikbaar stellen, een verdubbeling ten opzichte van het lopende budget (2014 - 2020). Het aantal deelnemers kan daarmee verdrievoudigen naar twaalf miljoen.