Britse minister zegt debat in Davos af

De reden voor Hammonds afzegging is niet direct bekend. In het debat had hij te maken kunnen krijgen met lastige vragen over de backstop. Deze regeling die ervoor moet zorgen dat de grens tussen Ierland en Noord-Ierland openblijft na de brexit is in het Verenigd Koninkrijk niet onomstreden. Met name de Noord-Ierse DUP is er fel op tegen als Noord-Ierland anders wordt behandeld als Engeland, Wales en Schotland.

De Britse premier Theresa May heeft steun van de DUP nodig om haar brexitakkoord alsnog door het Lagerhuis te loodsen. May richt zich sinds de afwijzing van dat akkoord in het parlement dan ook vooral op concessies van de Europese Unie over die backstop.