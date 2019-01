18-jarige jongen vast voor branden in Goes

In augustus vorig jaar werd Goes opgeschrikt door branden in schuurtjes, vuilcontainers en twee woningen aan de Buys Ballotstraat en de Beethovenlaan.

Omdat de politie het vermoeden had dat de branden met elkaar te maken hadden, werd een onderzoek gestart. Via een brief werden omwonenden geïnformeerd over de branden en gevraagd informatie te delen met de politie.

Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de verdachte. Hij werd afgelopen maandag in zijn woning aangehouden. Hij heeft bekennende verklaringen afgelegd. Mede op grond daarvan sluit de politie andere aanhoudingen niet uit.