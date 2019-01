Schotse oud-premier beschuldigd van poging verkrachting

Dat werd bekend kort nadat de prominente Schotse nationalist zich donderdag had gemeld bij bij de rechtbank in Edinburgh. Woensdag had de politie hem al ondervraagd nadat hij zichzelf had gemeld. Salmond is op borgtocht vrij en zal later moeten voorkomen. De politicus verklaarde na afloop dat hij hij geen enkel misdrijf heeft begaan.

Salmond was premier van 2007 tot 2014. Hij stapte op nadat kiezers in een referendum tegen onafhankelijkheid voor Schotland hadden gestemd. Salmond verliet vorig jaar ook zijn partij SNP omdat twee vrouwen hem hadden beschuldigd van seksueel wangedrag. Hoewel de oud-premier ontkende iets strafbaars gedaan te hebben, wilde hij naar eigen zeggen niet dat zijn partij zou lijden onder de ophef.