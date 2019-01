Schotse oud-premier Salmond opgepakt

De voormalige Schotse premier Alex Salmond. Ⓒ EPA

EDINBURGH - De voormalige Schotse premier Alex Salmond (64) is opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld. Het is nog niet bekendgemaakt waar hij precies van wordt verdacht, berichten Britse media. De prominente Schotse nationalist raakte eerder in opspraak vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie, maar is het onduidelijk of dat iets met zijn aanhouding te maken heeft.