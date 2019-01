Mijnwerkersploeg klaar voor afdaling naar Julen

Totalán - De mijnwerkersploeg van acht man sterk die Julen uit de put moet halen, is op het terrein in Totalán. Ze kwamen daar zojuist in auto’s van de Spaanse politie. De tunnel waarin ze moeten afdalen is klaar - en voorzien van buizen voor hun eigen veiligheid - en die van de peuter, als ze hem aantreffen en omhoog zullen brengen.