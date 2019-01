Studie: zeelucht goed tegen kanker

Onderzoekers wijzen op de gunstige effecten van wat ze zeespray noemen: zeewater dat door golfslag wordt verneveld. Die spray bevat door algen en bacteriën gemaakte stoffen die goed zijn voor de gezondheid. „Wanneer je zeelucht inademt, neem je deze stoffen op in je lichaam”, aldus de universiteit.

In het laboratorium is gekeken naar het effect op longkankercellen. Daaruit bleek dat zeelucht de werking remt van een gen dat een belangrijke rol speelt bij longkanker en het cholesterolgehalte.

„Eerdere studies toonden aan dat longkankercellen afsterven en dat de cholesterol daalt wanneer we dit gen afremmen”, zegt onderzoeker Jana Asselman. „Nieuwe potentiële kankertherapieën en de laatste generatie cholesterolremmers werken in op ditzelfde gen. Nu we weten dat ook zeelucht de werking van dit gen afremt, kunnen we verwachten dat zeelucht een gelijkaardig positief effect kan hebben op de gezondheid.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Scientific Reports. De wetenschappers gaan nu proberen te achterhalen welke stoffen in de zeelucht deze effecten veroorzaken.