Patiënten balen van sluiting Bronovo

Amparo Wols en haar 8 weken geleden in Bronovo geboren dochtertje Noa (l.) en zus Emily (3). Ⓒ RENE OUDSHOORN

Den Haag - Grote teleurstelling in de chique Haagse wijk Benoordenhout vanwege de sluiting van het geliefde Bronovoziekenhuis in 2024. Vanmorgen in alle vroegte werden de toekomstplannen voor de drie ziekenhuizen van Haaglanden Medisch Centrum gepresenteerd.