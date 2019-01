Nederland op vingers getikt over zorgkosten

In de Europese richtlijn hierover zijn de rechten van patiënten vastgelegd over de terugbetaling van behandelingen die ze in een andere lidstaat hebben gehad. Volgens de regels moeten de uitgaven worden vergoed tot het bedrag dat zo’n behandeling in Nederland zou hebben gekost. De vergoeding mag niet hoger zijn dan de werkelijke kosten. Nederland heeft twee maanden de tijd om te reageren.

Brussel stuurde nog een aanmaningsbrief naar Den Haag, over woningcorporaties. Die worden in de Nederlandse wet niet aangemerkt als diensten die aanbestedingen uitschrijven en dat is volgens de Europese Commissie in strijd met de EU-regels. Het argument is dat corporaties sterk afhankelijk zijn van de overheid.

Het probleem ligt vooral bij de verplichting om transparant te zijn. De Europese regels vereisen dat woningcorporaties hun aanbestedingen bekendmaken zodat alle bedrijven daarop kunnen inschrijven en de beste prijs-kwaliteitverhouding wordt gegarandeerd. De eerste aanmaningsbrief hierover dateert van december 2017.

Daarnaast vraagt Brussel Nederland en zes andere lidstaten opnieuw Europese regels over de bescherming van persoonsgegevens van slachtoffers, getuigen en verdachten van misdrijven om te zetten in nationale wetgeving. De richtlijn had in mei vorig jaar daarin moeten zijn omgezet.

Ook in de andere gevallen heeft Nederland twee maanden om te reageren. Een volgende stap kan zijn dat de zaken worden voorgelegd aan het Europees Hof van Justitie.