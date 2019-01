Kinderdagverblijf zet kinderen blootvoets in sneeuw

Op drie locaties van Kinderdagverblijf Hestia hebben de leidsters kinderen op blote voetjes in de sneeuw laten lopen. Foto’s van het tafereel zijn vervolgens op Facebook gezet en zijn al honderden keren gedeeld. Het kinderdagverblijf is verbaasd over de commotie. Het blijkt een bewuste keus van de ouders.

De post op de Facebookpagina van Kinderdagverblijf Hestia was vrolijk bedoeld: ,,Hoera! Verse sneeuw! Nu kunnen de kinderen sneeuwtrappelen. Van koude, frisse voeten slapen ze beter. Op alle locaties gingen ze met onze medewerkers naar buiten’’, valt te lezen. Op de bijgevoegde foto’s staan de peuters blootsvoets in de koude sneeuw met vaak niet meer dan hun luier om. Hestia heeft vestigingen in Amsterdam en Amstelveen.

Veel mensen die reageren op Facebook zijn geschokt over de actie. Er staan meer dan zevenduizend reacties onder het bericht op het internet.

,,Voor het slapen in koud water staan. Jullie sporen niet. Wat denken jullie? De kids hebben het dan zo koud, dan blijven ze wel in bed liggen? Dit kan echt niet’’, schrijft Jessica Bordat-Repping bijvoorbeeld. Het overgrote deel van de Facebookers dat reageert is het met haar eens. ,,Jullie moeten echt jullie vergunning kwijtraken dit gaat echt te ver’’, schrijft een ander.

Niet pikken

Niet alleen de buitenspeelactie zelf, maar ook het plaatsen van de foto’s op Facebook kan op flinke afkeuring rekenen. ,,Buiten alle meningen om. Ik zou het dus echt niet pikken dat mijn kind zo openbaar op Facebook wordt gezet’’, post Samantha.

Opvoedcoach Bamber Delver van de Nationale Academie voor Media en Maatschappij noemt het plaatsen van de foto’s op Facebook ‘een misser’. ,,Dat is heel dom. Temeer omdat het een openbare Facebookpagina is. ’’

Toestemming

Ook over het met blote voeten spelen in de sneeuw is Delver duidelijk. ,,Ik snap niet waar het voor nodig is. Het is pedagogisch totaal onverantwoord om dat te doen. Ik ben benieuwd of de ouders hier toestemming voor hebben gegeven.’’

Hestia laat in een reactie weten verbaasd te zijn over de reacties. Volgens een woordvoerder hoort het zogeheten ‘watertrappelen’ tot de standaard methodiek bij de crèches. De kinderen doen dat volgens de verklaring iedere dag tien seconden voor het slapen gaan.

Goede bloedsomloop

Het zou gaan om de zogeheten Kneipp-methode en zou zorgen voor een goede bloedsomloop en beter slaapgedrag. ,,De ouders zijn op de hoogte van het beleid en de foto’s die op Facebook zijn gedeeld zijn ook intern gedeeld met de ouders. Hierop zijn geen negatieve reacties gekomen. Ouders die voor Hestia kiezen kennen ons beleid.’’

Volgens Hestia hebben de kinderen gisteren ook slechts tien seconden met hun blote voeten in de sneeuw gestaan.