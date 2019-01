Zonnebloemen Van Gogh mogen niet meer op reis

Restaurator Rene Boitelle geeft toelichting. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De Zonnebloemen van Vincent van Gogh blijven voortaan veilig thuis in Amsterdam. Het beroemde schilderij mag niet meer reizen. Recent onderzoek van het Van Gogh Museum heeft uitgewezen dat het doek stabiel is, maar wel kwetsbaar. Trillingen door verplaatsing en temperatuurschommelingen zouden het doek uit 1889 kunnen beschadigen. „Om het kunstwerk veilig te stellen voor toekomstige generaties is reizen voortaan uit den boze”, zegt directeur Axel Rüger van het museum.