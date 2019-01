Kremlin waarschuwt VS om inmenging Venezuela

President Vladimir Poetin. Ⓒ EPA

MOSKOU/MEXICO-STAD - Rusland heeft gewaarschuwd dat de bemoeienissen van de VS met Venezuela onaanvaardbaar zijn en dat suggesties in Washington over militair ingrijpen gevaarlijk zijn. Het Kremlin liet volgens Russische media ook weten op korte termijn geen plannen te hebben voor speciale steun aan de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Dat is de wettige president van het land, beklemtoonde het Kremlin.