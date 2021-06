Schoonmaker in Amsterdam aangehouden voor stiekem plaatsen camera

Het gaat om een 50-jarige man van ongeveer 1.65 meter lang met een tenger postuur en een getinte huidskleur. Hij spreekt Engels en stelde zich aan het slachtoffer voor als Joey. Het is inmiddels duidelijk dat dit niet zijn echte naam is, en het zou kunnen dat hij ook andere namen heeft gebruikt.

’Joey’

De politie kan in het belang van het onderzoek niet zeggen wat de concrete aanwijzingen zijn om te vermoeden dat er meer slachtoffers zijn. „Maar schoonmakers hebben over het algemeen meerdere klanten, dus het zou heel goed kunnen dat hij dit bij meer mensen heeft gedaan”, aldus een politiewoordvoerder. Omdat ’Joey’ zwartwerkte, is het moeilijk te achterhalen in welke wijken in Amsterdam of in welke mogelijke andere steden hij schoonmaakte, aldus de politie.

Het aantreffen van de camera heeft een grote impact gemaakt op het slachtoffer. „Iedereen kan begrijpen dat het heel heftig is om een camera aan te treffen in je eigen huis, je eigen plekje”, aldus de woordvoerder. Of er met de camera beelden zijn opgenomen en wat er eventueel met die beelden is gebeurd, wordt nog onderzocht.